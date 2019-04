Le responsable du comité organisateur du Relais pour la vie du Témiscouata, André Dubé informe la population que la 11e édition du Relais pour la vie du Témiscouata aura lieu le samedi 15 juin sur le site du parc Clair Soleil à Témiscouata-sur-le-Lac à compter de 14 h pour se terminer à 2 h.

Pour cette édition, l’ambassadeur Gilles Caron, propriétaire de la station de radio Horizon-FM et M. Dubé invitent la population à s’inscrire et former le plus d’équipes possibles et participer à cet évènement riche en émotions. Comme par les années passées, les profits amassés sont distribués à la Société canadienne du cancer.

Cette année, la Chambre de commerce du Témiscouata se joint au Relais pour la vie en contribuant à la cause dans le cadre de sa Classique de golf annuelle qui se déroulera le même jour au Club de Golf de la Vallée du Témiscouata.

Pour plus d’information, communiquez avec Sophie Côté au Service des loisirs et de la culture de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac au 418 854-2116, poste 117 ou à [email protected] Les équipes qui désirent s’inscrire sur Internet pourront le faire. Cette méthode d’inscription est de plus en plus populaire auprès des équipes des Relais pour la vie.

Le 15 juin prochain, participez en grand nombre à cette cause si importante !