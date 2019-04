La Municipalité de Rivière-Bleue contribue au développement de Spécialités Féminines et Masculines

Le 10 avril, une centaine de personnes se sont rassemblées dans les nouveaux locaux de Spécialités Féminines et Masculines situés aux 142, rue Saint-Joseph Nord. Elles ont répondu à une invitation de la Municipalité de Rivière-Bleue et de la CODET à participer à un 5 à 7 organisé afin de souligner le déménagement de l’entreprise.

La propriétaire, Manon Ouellet, et son équipe en ont profité pour faire visiter le bâtiment récemment construit et présenter toutes les facilités ajoutées dans la nouvelle boutique. Les participants ont même pu admirer les collections printanières de prêt-à-porter.

«La notoriété de Spécialités Féminines et Masculines dépasse largement Rivière-Bleue et le Transcontinental. Les gens viennent de partout pour s’habiller ici et c’est une grande fierté pour la Municipalité de Rivière-Bleue d’avoir une entreprise qui la fait rayonner au-delà de ses frontières», soulignait Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue.

Soulignons que la Municipalité de Rivière-Bleue a contribué au projet de la nouvelle boutique via son programme d’aide aux entreprises. Spécialités Féminines et Masculines s’est en effet qualifié pour recevoir le montant d’aide financière maximal, soit 25 000 $ sur 5 ans. Notons également que le programme d’aide aux entreprises est en vigueur depuis 2007 à la Municipalité de Rivière-Bleue. Il est toujours possible d’obtenir des informations sur celui-ci en communiquant avec la directrice générale, Claudie Levasseur.