Les déneigeurs contrevenants pourraient être punis à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite s’assurer que les citoyens et les entrepreneurs chargés du déneigement des entrées et des stationnements publics et privés évitent de souffler, pousser ou déposer de la neige sur les voies publiques.

Lundi, lors de la séance du conseil municipal, les élus ont déposé un projet de règlement qui permettrait de sévir auprès des déneigeurs délinquants. Par ce règlement, qui devrait être adopté lors d’une prochaine rencontre du conseil, la Ville souhaite s’attaquer à une problématique qui, malgré de nombreuses activités de sensibilisation comme la transmission de lettres, «ne cesse de croitre».

Trop souvent, regrette-t-on, lors du déneigement d’entrées et de stationnements, certaines personnes se débarrassent de la neige encombrante en la déposant sur la voie publique en se disant que le personnel affecté à l’entretien des routes en disposera. Cependant, ces amoncellements créent non seulement un obstacle au déneigement des employés municipaux, mais ils peuvent également gêner la conduite des automobilistes et entraîner, dans certains cas, des pertes de contrôle ou des accidents.

Selon la mairesse Sylvie Vignet, ce sont aussi les citoyens eux-mêmes qui paient les frais de ces comportements fautifs, puisque ceux-ci ont une incidence directe sur le budget de déneigement de la Ville.

AMENDES

Selon le projet de loi, quiconque commet une infraction est passible d’une amende de 200 $ si le contrevenant est une personne physique, ou à une amende 400 $ si le contrevenant est une entreprise.

Une rencontre publique devrait avoir lieu à ce sujet l'automne prochain.