Tourisme Bas-Saint-Laurent lance son deuxième magazine

Tourisme Bas-Saint-Laurent dévoile son deuxième magazine «À la BSL! – édition gourmande», qui présente de façon inédite le portrait de l’agroalimentaire et du tourisme gourmand au Bas-Saint-Laurent. Mettant en vedette le comédien Denis Bernard le magazine de 60 pages fera rêver, voyager et découvrir les artisans.

«Dans cette édition, nous avons voulu démontrer, entre autres le rôle important que le Bas-Saint-Laurent a toujours joué au niveau des sciences de la mer, de l’agriculture et de l’alimentation», explique Pierre Fraser, responsable du marketing à Tourisme Bas-Saint-Laurent. Grâce aux nombreuses maisons d’enseignement et centres de recherche de la région, plusieurs entreprises ont su profiter d’une expertise avisée pour développer des produits et des savoir-faire uniques.

Ce magazine présente aussi quelques articles sur le monde des microbrasseries locales et sur l’engouement des spiritueux fabriqués avec des produits du terroir bas-laurentien. Leur qualité est telle, que plusieurs ont remporté des prix à d’importantes compétitions internationales.

Les textes inspirants de «À la BSL!», qui signifie à la manière du Bas-Saint-Laurent, sont de Nathalie Le Coz et de Marc Larouche, deux personnalités multidisciplinaires bien connues dans la région et ailleurs au Québec. Il est possible de commander son exemplaire au BasSaintLaurent.ca.