Semaine de l’action bénévole: une fierté renouvelée

La Ville de Rivière-du-Loup souligne la Semaine québécoise de l’action bénévole, qui se déroule sous le thème national « Et si on osait… bénévoler! ». Activité de reconnaissance et campagne grand public sont mises de l’avant pour saluer et remercier celles et ceux qui s’investissent au quotidien et travaillent sans relâche à faire de Rivière-du-Loup un milieu d’une grande richesse où fait bon vivre.

Comme elle le fait depuis de nombreuses années, la Ville se prépare ainsi à remercier les bénévoles qui ont été délégués par les organisations culturelles, sportives et communautaires en tenant une soirée en leur honneur, où ils seront notamment invités à signer le livre d’or. Les bénévoles émérites auront cette année la chance de côtoyer l’actrice et animatrice Marina Orsini. Elle parlera de son parcours et aussi, de l’importance que revêt pour elle l’implication bénévole.

« C’est une tradition pour la Ville de reconnaitre et mettre en valeur le travail de nos bénévoles. Ces personnes œuvrent avec bienveillance dans leurs domaines respectifs et leurs actions ont un réel impact sur la collectivité tout entière » précise Mme Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.

Un volet grand public de reconnaissance se déploie par ailleurs en ville et sur les réseaux sociaux. Ainsi, des panneaux présentant des scènes locales de bénévolat et des personnalités d’ici sont affichés sur le territoire.

En parallèle, les bénévoles louperivois engagés dans leur milieu et fiers de l’être sont invités à apposer un décor personnalisé à leur photo de profil. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur sa page personnelle et positionner le curseur sur sa photo de profil, sans cliquer. L’option « Mettre à jour » apparait alors, que l’on peut sélectionner pour ensuite « Ajouter un cadre », que l’on trouvera avec les mots-clés rdl ou louperivois.