L'homme aux 52 emplois en conférence à Rivière-du-Loup

À l’initiative de Rémi Morin, enseignant au Département des langues, le Cégep de Rivière-du-Loup recevra le mardi 23 avril 2019, dès 13 h au Centre Culturel Berger, l’homme aux 52 emplois, Sean Aiken.

Enseignant au préscolaire, mascotte de la Ligue nationale de hockey (LNH), pompier, cowboy et producteur laitier; voilà quelques-uns des 52 emplois occupés pendant 52 semaines à travers l’Amérique du Nord par le conférencier.



Intitulée The One-Week Job Project, cette idée hors du commun est née d’une envie pour Sean Aiken de découvrir sa véritable passion. Pendant près d’un an, il invitait les entreprises qui participaient au projet à remplacer son salaire par des dons en matière de lutte contre la pauvreté. D’ailleurs, plus de 20 000 $ ont été amassés pour Make Poverty History, une campagne créée par une coalition d’œuvres de charité.



Premier de classe et diplômé en Commerce de l’Université Capilano située à North Vancouver, ville de la Colombie-Britannique, Sean Aiken parcourt maintenant le monde en partageant, via ses conférences, ce qu’il a appris de son expérience unique. Pour en apprendre plus, on peut consulter le www.oneweekjob.com/about-the-project



La conférence, qui se déroulera entièrement en anglais, sera offerte gracieusement à toute la population par le Cégep de Rivière-du-Loup.