Après les divisions, l'union doit faire la force. La Témilacoise Geneviève Denis en a eu assez des divisions qui déchirent les deux quartiers de Témiscouata-sur-le-Lac et des appels au boycottage. Elle a donc lancé le mot-clic #JESUISTémiscouatasurleLacUNIS appelant la majorité silencieuse à se faire entendre via les réseaux sociaux, Facebook en tête.

Mme Denis souligne avoir été interpelée sur la sortie publique de Christian St-Pierre, propriétaire de J.A St-Pierre et Fils jeudi dernier. «Moi j'en ai assez et je sais que toi aussi! Je t'encourage donc dès maintenant à supporter nos commerçants de la ville Témiscouata-sur-le-Lac en publiant une photo de toi faisant l'achat dans un commerce de la ville! Mais la photo seule ne suffit pas! Sois fier de ton choix et de ton action», lance Geneviève Denis.

Cette publication, partagée sur le «Groupe de discussion questions solutions Témiscouata-sur-le-Lac» a suscité près d'une centaine de réactions positives, d'une vingtaine de commentaires et de partages.

Denis Blais, conseiller municipal de Témiscouata-sur-le-Lac, arbore sur sa photo de profil les deux mots-clic #JESUISTémiscouatasurleLacUNIS et #jenevouslaissepastomber.