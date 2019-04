La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon amorce sa 110e saison

La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon reprendra la mer ce vendredi 12 avril pour une 110e saison que la direction amorce avec optimisme.

«Le NM Trans Saint-Laurent reprend du service après avoir passé les derniers mois en cale sèche au chantier naval de Québec pour des travaux d'entretien normaux, notamment aux deux moteurs. Le navire a rejoint le quai de Rivière-du-Loup dimanche en fin de journée. Il est en excellent état et prêt pour assurer la liaison entre les deux rives», note le directeur général, Serge-Martin Denis.

La saison dernière a été la meilleure depuis 2010, avec 143 315 passagers, soit 8,5% de plus que 2017. «Tous les secteurs d'activités étaient en hausse, dont le trafic lourd, qui a augmenté de 20 %», précise M. Denis, ajoutant que le début de la présente saison s'annonce exceptionnel.

«Nous avons reçu énormément de demandes d'informations via nos réseaux sociaux, beaucoup plus qu'à l'habitude pour un début de saison. Les sujets abordés laissent croire qu'il s'agit d'une clientèle nouvelle qui utilisera nos services. La situation qui prévaut à la traverse Matane Baie-Comeau-Godbout n'est certainement pas étrangère à cette situation», poursuit M. Denis.

Dès ce vendredi 12 avril, le NM Trans Saint-Laurent, à sa 56e saison sur le fleuve, effectuera trois traversées quotidiennes au départ de Rivière-du-Loup à 8 h, midi et 16 h, et de Saint-Siméon à 9 h 30, 14 h et 17 h 30. Quatre traversées de chacune des rives auront lieu le Vendredi saint, 18 avril, de même que le lundi de Pâques, le 22 avril. L'horaire est disponible sur le site traverserdl.com.

Les détails concernant les activités à bord pour la saison touristique de même que les promotions entourant le 110e anniversaire du service de traversier seront communiqués plus tard.