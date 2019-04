Deuxième fournée pour les affiches humoristiques pour promouvoir le français

Fort du succès de la première campagne de promotion du français contenant la réputée affiche «Des chevals, ça n’existe pas», l’enseignant en littérature au Cégep de Rivière-du-Loup, Benoit Dumais, récidive avec une deuxième série de huit affiches destinées spécifiquement aux programmes d’études.



Illustrée par Mathias Harvey-Morin, étudiant en Graphisme, cette seconde cuvée souligne les erreurs communes de français en fonction du champ de compétences des programmes. Par exemple, pour les programmes en santé, on souligne que le pouls et les poux ne provoquent pas la même sensation, alors que pour les programmes de langues et littérature, on rappelle que langage est un mot français tandis que language est un mot anglais, une erreur fréquente dans les travaux étudiants.



«Depuis l’an passé, on m’a demandé souvent si j’avais l’intention de produire de nouvelles affiches. Ce fut un réel plaisir de m’y replonger, l’inspiration étant au rendez-vous», souligne l’instigateur du projet.



On peut consulter les nouvelles affiches en ligne à l’adresse www.cegeprdl.ca/campagne-francais



Rappelons que la première série d’affiches réalisées par l'illustrateur Guy Brémond a connu un énorme succès. La campagne a été affichée dans plusieurs institutions pédagogiques au Québec, au Canada et à l’international, ainsi que dans un bon nombre d’entreprises.

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a d’ailleurs récompensé le Cégep de Rivière-du-Loup dans la catégorie «établissement d’enseignement – volet promotion de la langue française» pour l’amusante campagne de promotion conçue par l’enseignant.