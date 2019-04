Rencontre d’information pour le 1er Défi Everest – Témiscouata-sur-le-Lac

Le 10 avril prochain à 19h à la Témiscouata du Centre des loisirs de Témiscouata-sur-le-Lac, aura lieu une rencontre d’information sur la tenue du 1er Défi Everest – Témiscouata-sur-le-Lac qui se tiendra le 14 septembre.

Toute la population est invitée et plus spécifiquement aux différents organismes régionaux et groupes sportifs ou scolaires qui pourraient bénéficier d’un nouveau soutien financier. La présence des gens d’affaires est aussi sollicitée. Cette rencontre sera le moment idéal de faire connaissance et mènera peut-être à des partenariats aux avantages réciproques.

Lors de cette séance, les interventions permettront aux convives de se familiariser avec le processus d’inscription des participants et des équipes ainsi que sur le don orienté 100%, méthode de collecte de fonds unique au Défi Everest. Le rendez-vous est donné au 2418 rue Commerciale Sud, secteur Notre-Dame-du-Lac.