Collège Notre-Dame : 20 élèves en mode aventure et culture en Inde

Un groupe de 20 élèves des 4e et 5e secondaires du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, accompagné de Annie Bouchard, adjointe à la vie scolaire et de Simon Faucher, enseignant, se rendra en Inde dans le cadre d’un périple culturel et humanitaire du 13 au 24 avril.

Axé sur la découverte, le défi et le dépassement de soi, le voyage 3D Destination Inde a pour objectif de faire vivre aux jeunes des expériences uniques à travers la visite du nord de ce pays riche en diversité et traditions culturelles. Plongés dans un contexte quotidien d’aventure, les élèves y seront confrontés à d’importants défis d’adaptation au sein des communautés et des régions visitées.

«Ce sera une expérience très différente de celles vécues au Maroc et en Équateur au cours des deux dernières années. Nous voulons que les jeunes sortent de leur zone de confort et ouvrent les yeux sur le monde, qu’ils s’inspirent du peuple indien et de son milieu riche de contrastes. Nous souhaitons qu’ils reviennent transformés par les rencontres qu’ils auront faites. Ils côtoieront des gens qui ont su s’adapter à diverses conditions, parfois dans un contexte de pauvreté extrême. Ce sera un séjour très enrichissant sur les plans humain, culturel et spirituel», souligne Annie Bouchard.

Séjournant principalement à Rishikesh, ville reconnue comme lieu de pèlerinage, les élèves visiteront des sites sacrés, assisteront à des cérémonies religieuses et participeront à des séances d’introduction au yoga et à la méditation. Ils vivront également une randonnée dans la forêt de Kodia, une ascension de deux jours en trekking dans les montagnes du Garhwal longeant l’Himalaya, un survol du Gange en tyrolienne, une descente en rafting sur le Gange, un safari dans le parc national de Rajaji, une excursion à vélo dans Delhi et une visite à Agra.

Durant son séjour, la délégation du Collège remettra aussi à la UDAAN Foundation, qui œuvre à la construction d’écoles, et à NJAAS, une organisation non gouvernementale, un montant de 1 000 $, amassé au fil de la préparation du voyage et grâce à la générosité d’un de leurs partenaires, Atelier5 architecte. NJASS pilote un important projet social de développement de l’éducation des enfants et de l’autonomie des femmes dans le village de Pauri, situé dans l’Uttarakhand.

PRÉPARATIFS

Depuis le début de l’année scolaire, les 20 élèves du projet contribuent étroitement à la planification et à l’organisation du voyage. Cela a impliqué la réalisation d’activités de financement et plusieurs recherches. À leur retour, ils seront appelés à partager leur expérience avec leurs confrères et consoeurs. Ils tenteront aussi de mettre sur pied des actions visant à réduire le niveau d’anxiété des jeunes en milieu scolaire, en s’inspirant de ce qu’ils auront vécu en Inde.

Pour Simon Faucher, enseignant, «l’objectif est de faire voyager nos élèves autrement, hors des sentiers battus, car nous sommes persuadés que les contacts humains sont plus authentiques et que l’expérience est davantage enrichissante. Que ce soit dans un contexte d’aventure propice au dépassement de soi ou simplement par l’immersion culturelle qui génère inévitablement une introspection, nos jeunes vivront des émotions fortes. Nous souhaitons qu’ils en tirent leurs propres conclusions et reviennent grandis de ce périple.»

Rappelons que les élèves du groupe voyage 3D Destination Inde s’étaient mobilisés pour amasser près de 7 000 $ en contributions diverses lors de leur participation au Macadam Ado du Défi Everest en septembre dernier. Cette somme leur permet de défrayer l’essentiel des coûts de transport associés à leur aventure indienne.