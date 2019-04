Une soirée sur la pêche et les lacs du Témiscouata

La deuxième édition de cette soirée sur la pêche et les lacs du Témiscouata aura lieu le jeudi 25 avril à 18 h 30. Dans le confort du BeauLieu Culturel du Témiscouata, cette soirée combinera information, réseautage, échanges, cartes participatives, agrémentée des délicieuses bouchées de la poissonnerie de l’Eau à la Bouche.

Cette soirée vise à mieux comprendre le défi que représentent les espèces de poissons exotiques envahissants pour les espèces indigènes, telles que l’omble de fontaine et le touladi. Ces espèces indigènes qui peuplent nos lacs et rivières contribuent à l’identité de notre territoire. Elles sont également à la base d’une activité récréotouristique d’importance pour la région, la pêche.

Quelques espèces de poissons exotiques envahissantes ont été identifiées dans les lacs et rivières de la région; d’autres sont à nos portes. Ces espèces ont tendance à monopoliser l’habitat et la nourriture, nuisant ainsi aux espèces indigènes. Si nous souhaitons poser des actions pour préserver les espèces indigènes, il est important d’identifier les zones qui présentent des habitats propices et qui sont «protégées» des espèces exotiques par la présence d’une chute ou d’un barrage.

Plusieurs acteurs du milieu, tels que les ministères responsables de la faune du Québec et du Nouveau-Brunswick et le Parc national du Lac-Témiscouata viendront nous transmettre les dernières connaissances sur les poissons de la région. Des cartes participatives permettront d’intégrer les connaissances des participants sur les particularités des poissons de la région.

Ce projet n’aurait pu se réaliser sans le soutien financier de Pêches et Océans Canada, du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata et de la SADC de Témiscouata ainsi que la collaboration de Conservation de la Nature Canada, du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, du Ministère du Développement de l’Énergie et des Ressources du Nouveau-Brunswick, du Parc national du Lac-Témiscouata et de l’Association Chasse et Pêche du Témiscouata.