Les syndicats des enseignantes et enseignants des cégeps de l’Est du Québec interpellent le ministre Roberge

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rivière-du-Loup (SEECRDL) joint sa voix à celle des syndicats du personnel enseignant des cégeps de l’Est du Québec qui demandent au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, de revoir certains paramètres du financement des cégeps afin d’assurer la pérennité des programmes d’études en régions.

Profitant de la période menant aux prochains crédits budgétaires en éducation, le regroupement syndical rappelle au ministre l’importance de soutenir adéquatement le réseau des cégeps et particulièrement les collèges en région.

Pour les représentantes et représentants du personnel enseignant : «le cégep est souvent le niveau d’enseignement supérieur le plus élevé en région et il faut tout mettre en œuvre afin d’assurer leur pérennité. Depuis maintenant cinquante ans, les cégeps du Québec contribuent au développement social, économique, technologique et culturel de leurs régions et participent à l’occupation dynamique du territoire L’accessibilité à l’enseignement supérieur a permis à des milliers de jeunes en région de poursuivre leurs études vers l’université ou d’avoir accès à des formations techniques les menant sur le marché du travail D’ailleurs dans un contexte de rareté de main-d’œuvre comme nous le vivons présentement l’accessibilité à l’enseignement collégial est d’autant plus primordiale Malheureusement le financement actuel des programmes à faible effectif est insuffisant et des cégeps se voient dans l’obligation de suspendre certaines formations. Il faut donc que le ministre Roberge revoit le financement des programmes à faible effectif et assure l’accessibilité à l’enseignement collégial sur l’ensemble du territoire québécois.»

Les syndicats de l’Est du Québec espèrent que l’annonce d’un réinvestissement dans le réseau collégial lors du dernier budget, se traduira effectivement par un soutien clair aux programmes à faible effectif. Au cours des prochaines semaines, les députés du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie seront contactés afin d’obtenir leur appui Toutes les régions du Québec ont droit à un même enseignement de qualité, accessible au plus grand nombre.