Lancement de la Politique municipale pour les familles et les ainés d’Auclair

La nouvelle Politique municipale pour les familles et les ainés d’Auclair, adoptée le 4 mars dernier, s’accompagne d’un plan d’action qui s’étendra sur trois ans.

La mission de cette politique est de favoriser par des décisions collectives et des actions ciblées un milieu de vie épanouissant pour les familles et les ainés, dans un contexte intergénérationnel.

Les consultations de la dernière année ont mené à l’adoption de 58 mesures et actions que les partenaires s’engagent à réaliser progressivement. Parmi celles-ci, nous retrouvons sous le thème de l’habitation, une bonification de l’aide financière à l’installation de nouvelles familles.

Sous le thème de l’inclusion sociale, pour favoriser les occasions d’échanges et les activités intergénérationnelles, se retrouvent la tenue de quatre grands évènements, un par saison, et une programmation d’hiver proposant des activités locales et régionales.

Pour les jeunes, concernant les espaces extérieurs, un nouveau parc de jeux pour enfants est prévu en 2020. Pour les ainés on vise l’aménagement d’un lieu de rencontre dédié et l’organisation d’excursions. Quant aux loisirs, la relance du Carnaval d’hiver d’Auclair et l’animation de la plage notamment par l’ajout d’activités de yoga et de cours de natation sont prévus.

La réalisation du Plan d’action 2019-2022 fera l’objet d’un suivi régulier et un état d’avancement sera déposé annuellement auprès du comité de suivi

Le maire Bruno Bonesso mentionne: «Notre volonté de réaliser au mieux notre mission d’améliorer la qualité de vie de la population d’Auclair se manifeste à nouveau en devenant une Municipalité amie des ainés et dans cette politique familiale. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cet exercice et qui continueront de soutenir la réalisation des actions retenues.»