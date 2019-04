Conflit à Témiscouata-sur-le-Lac : «Ç’a trop duré» - Christian St-Pierre

L’homme d’affaires Christian St-Pierre de Témiscouata-sur-le-Lac fait un appel à l’unité entre les citoyens des quartiers Cabano et Notre-Dame-du-Lac. «Ç’a trop duré, c’est rendu toxique pour notre municipalité. Il n’y a plus rien de rationnel dans ce débat et je ne prends pas pour un camp ou pour l’autre», a mentionné le propriétaire de J.A. St-Pierre et Fils.

L’animosité a encore monté d’un cran lors de la dernière séance du conseil municipal. «Il faut mettre de côté les conflits pour le bien de la population. C’est tellement rendu haineux les propos que l’on entend, c’est mauvais pour Témiscouata-sur-le-Lac et la région», a poursuivi M. St-Pierre.

L’homme d’affaires admet que le conflit a eu des répercussions pour son commerce. «Ç’a un impact, je parle pour mon commerce. Nous avons eu un hiver plus difficile, ça met un frein pour tout le monde. Je préparais un projet depuis un an et je l’ai offert à quelqu’un sur un plateau d’argent, nous avons convenu de ne pas aller de l’avant», a mentionné Christian St-Pierre.

Quant au boycott des commerces du quartier Cabano que demandent certaines personnes de celui de Notre-Dame-du-Lac, l’homme d’affaires soutient que les gens sont libres de faire un choix. «Mais personne n’en sort gagnant à Témiscouata-sur-le-Lac», a commenté le commerçant.

M. St-Pierre a tenté en décembre dernier de favoriser un rapprochement entre le citoyen Donald Viel et le maire Gaétan Ouellet, une rencontre qui n’aurait finalement rien donné de positif. «Il faut maintenant que les deux camps réfléchissent à tout ce qui se passe», a-t-il conclu.