Cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a confirmé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur les milieux où seront ouvertes cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein pour 2019-2020.

Il s’agit de l’école Notre-Dame-du-Sourire, de Saint-Épiphane, de l’école de l’Étoile-Filante de Saint-Onésime-d’Ixworth, de l’école de l’Orée-des-Bois, de Sainte-Louise, de l’école de la Pruchière de Saint-Pacôme et de l’école La Croisée I, de Rivière-du-Loup (2e classe). Ces milieux s’ajouteront aux six milieux offrant déjà ce service en 2018-2019, soit : L’Isle-Verte, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Rivière-du-Loup (École La Croisée I), Saint-André-de-Kamouraska et Saint-Pascal.

Ces nouvelles classes viendront bonifier l’offre de services éducatifs préscolaires de la commission scolaire. Elles assureront une meilleure continuité de services et renforceront l’accompagnement des enfants, notamment par un dépistage précoce de problématiques d’apprentissage chez certains élèves.

Elles sont ouvertes dans le cadre du projet du gouvernement du Québec d’instaurer 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein à travers le Québec dès la rentrée 2019-2020 et, éventuellement, dans l’ensemble des milieux québécois.