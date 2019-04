La Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup remet 25 bourses d’encouragement

La Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup a remis, le 19 mars dernier, 25 bourses de 300 $ à des étudiantes et étudiants du Cégep pour les encourager dans la poursuite de leurs objectifs scolaires et personnels. Ces candidats ont été retenus en fonction de leur engagement, de leur détermination et de la réussite de leurs études à la session d’automne 2018.

Rappelons que la Fondation retourne chaque année plus de 15 000 $ dans la communauté collégiale sous forme de bourses d’études, d’encouragement à la réussite, de dépannage alimentaire et d’appui monétaire à des projets méritants. Depuis maintenant plus de quinze ans, 340 boursiers ont pu bénéficier de ce programme de bourses.

Voici les récipiendaires en ordre alphabétique, accompagnés de Mario Landry, président de la Fondation :

Camille Beaulieu (Sciences de la nature), Gabrielle Beaulieu (Gestion et intervention en loisir), Camylle Bérubé (Éducation à l’enfance), Adèle Boudreau (Sciences humaines), Virginie Carbonneau (Gestion et intervention en loisir), Meg-Anne Cyr (Éducation à l’enfance), Caroline Denicourt-Coutu (Graphisme), Malcolm Doré-Boucher (Sciences humaines), Catherine Dubé (Éducation à l’enfance), Nicolas Dubé (Sciences de la nature), Luc Dufour (Électronique industrielle), Janie Duquette Robert (Soins préhospitaliers d’urgence), Jenny-Kelly Gamache (Gestion et intervention en loisir), Dorothée Harton (Sciences humaines), Mathias Harvey-Morin (Graphisme), Marie-Christine Kurtness (Gestion et intervention en loisir), Etienne Lajoie-Asselin (Sciences de la nature), Patricia Landry-Maloney (Soins préhospitaliers d’urgence), Pascale Larivière (Gestion et intervention en loisir), Aude Le Tonqueze (Design d’intérieur), Éliane Lebel Lavoie (Arts, lettres et communication), Gabrielle Lévesque (Éducation à l’enfance) et Charles Nicod (Électronique industrielle).