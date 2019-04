Des dirigeants d’entreprises toujours solidaires des personnes touchées par le cancer

La campagne corporative annuelle menée par l’Association du cancer de l’est du Québec, un organisme 100% régional, a permis d’amasser 128 525 $ en 2018. L’Association du cancer de l’est du Québec souligne la contribution les gens d’affaires de la région qui se sont engagés en faveur des services aux personnes touchées par le cancer dans leurs milieux, au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Cette contribution doit servir à déployer et à maintenir des services humains qui répondent aux besoins des personnes atteintes de cancer et à ceux de leurs proches sur tout le territoire de l’Est-du-Québec.

Le succès de cette campagne repose notamment sur l’engagement et l’effort soutenu de son parrain d’honneur, Martin Bélanger, conseiller en sécurité financière à la Financière Sun Life. «Les gens d’affaires de nos régions ont une fois de plus montré l’importance qu’ils accordent au mieux-être des nombreuses personnes qui vivent un épisode de cancer ou qui accompagnent un proche atteint de cancer dans l’Est-du-Québec. Ils sont plusieurs à avoir fait un don pour exprimer leur solidarité envers les personnes touchées par la maladie. Cette campagne de financement est un exercice qui nous rapproche. Elle laisse des collectivités plus fortes contre le cancer partout dans l’Est-du-Québec», observe Martin Bélanger.

La campagne corporative annuelle de l’Association du cancer de l’Est du Québec a pu compter sur des donateurs dont nous soulignons l’engagement envers la cause des personnes touchées par le cancer dans l’Est-du-Québec : Financière Sun Life, TELUS, groupe Drapeau et C-Hôtels, quatre partenaires majeurs de cette campagne corporative 2018.