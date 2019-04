Le CISSS du Bas-Saint-Laurent candidat pour un prix Citron

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est en lice bien malgré à un prix peu convoité, soit le prix Citron de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ).

L’Association en a contre la décision du CISSS d’obliger les employés d’entretien ménager, sous peine d’amendes et de sanctions, à intervenir en cas de «code blanc», une procédure pour empêcher une personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions.

Toutefois, en fin d'après midi le lundi 1er avril, le Syndicat des travailleuses et travailleurs en santé et services sociaux du CISSS du Bas-Saint-Laurent (SCFP 5007) a réagi par voie de communiqué. À la suite d'une médiation arbitrale concernant les dossiers de «codes blancs» le 15 mars dernier, d'ici l'été qui vient, aucun préposé à l'entretien ménager ne sera plus contraint d'intervenir puisque c'est la base du volontariat qui primera.

«De plus, tous nos membres qui se porteront volontaires recevront une formation adaptée et reconnue par l'ASSTAS», confirme Johanne Campagna, présidente du syndicat. Les parties ont également créé un comité spécial de suivi « codes blancs » afin de s'assurer que la santé et la sécurité des employés et des usagers soient au cœur de l'action du CISSS.

L'association n'a pas réagi à l'annonce du syndicat et au moment de mettre en ligne, il était toujours possible de voter pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La remise des prix Orange et Citron de l’AGIDD-SMQ est une tradition instaurée en 1996. Les récipiendaires sont déterminés à la suite d’un vote populaire tenu partout au Québec [http://bit.ly/poc2019agidd]. Les candidatures sont recueillies en ligne et toute personne intéressée par la cause peut voter. Bon an, mal an, des centaines de personnes, pour la plupart vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, prennent part au concours. Les récipiendaires seront dévoilés le 29 mai.