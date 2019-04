Dénoncez un nid-de-poule

Ils sont de retour! Comme l’a si bien illustré l’illustrateur Yoann Palacio dans l’édition du 27 mars dernier de votre journal Info Dimanche, les nombreux nids de poule qui parsèment les routes louperivoises (comme celles du Québec d’ailleurs) font la vie dure aux automobilistes. La Ville de Rivière-du-Loup invite donc les citoyens à la rejoindre dans sa lutte à ces trous et crevasses en dénonçant leur apparition. La chasse au nid de poule est ouverte.

Les périodes de gel et dégel qui se succèdent actuellement font la vie dure à l’asphalte, mettant en place les conditions idéales à l’apparition de ces fameux nids de poule sur la chaussée. Pire encore, tant que la température n’atteindra pas les degrés nécessaires, le travail est à refaire constamment avant qu’une réparation permanente à l’asphalte chaud ne puisse être effectuée.

Une équipe de la Ville travaille donc à temps plein pour limiter la prolifération de ce fléau printanier. Le chef de la division Travaux publics, Marc-Antoine Faucher, souligne que malgré l’inspections des rues, la dénonciation citoyenne permettent des interventions plus rapides.

«Nous patrouillons fréquemment les 145 km de rues de la ville, mais les signalements nous permettent d’augmenter notre efficacité et notre vitesse d’intervention. J’invite donc les citoyens à ne pas hésiter une seconde et à dénoncer la formation d’un nid-de-poule.»

DÉNONCEZ

Plusieurs moyens sont possibles pour dénoncer ces indésirables crevasses. L’application «VilleRDL» pour appareils mobiles comme les tablettes électroniques et les téléphones intelligents est disponible sur l’Applestore et GooglePlay. L’app vous permet même de photographier et géolocaliser le nid-de-poule.

La Ville met aussi à disposition de ses citoyens un numéro de téléphone dédié. En semaine, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, il suffit de composer le 418 862-NIDS (6437).

Le site Internet de la Ville, VilleRDL.ca, n’est pas en reste. En plus d’une foule d’informations, vous retrouverez dans la section consacrée à la chasse aux nids-de-poule (Service aux citoyens / Travaux et voirie), le formulaire de signalement, également disponible en cliquant «Nous joindre» en page d’accueil. À noter que l’emplacement doit être précisément décrit, en référant par exemple à une adresse civique, un commerce ou intersection à proximité, etc.

À SAVOIR

La Ville souligne qu’au cœur de la saison des nids-de-poule, pas moins de quatre tonnes d’asphalte sont utilisées quotidiennement par notre équipe. La chaleur de la chaussée représente un facteur clé dans l’efficacité de la réparation. Nos employés spécialisés en tiennent compte pour décider le type de colmatage qui sera effectué, afin d’assurer une meilleure durabilité de la réparation. On soutient qu’un nid-de-poule jugé dangereux est généralement traité dans les quatre heures suivant son signalement.