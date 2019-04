Les finalistes du 26e Gala des Chrysalides Desjardins dévoilés

C’est sous le thème «Rayonne» qu’aura lieu la 26e édition du Gala des Chrysalides Desjardins le 4 mai prochain à l’Hôtel Levesque. En prévision de cette soirée, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup dévoilait ses finalistes à l’occasion d’un 5 à 7 festif.

Les jeunes professionnels et entrepreneurs étaient invités à soumettre leur candidature dans l’une des catégories du concours. En nouveauté cette année, les dirigeants d’entreprise avaient l’opportunité de déposer la candidature d’un employé d’exception qui représente un atout considérable à leur équipe de travail dans la catégorie Intrapreneur. En fonction de divers critères de sélection, les candidats ayant le meilleur potentiel ont été retenus.

Voici donc les finalistes du 26e Gala des Chrysalides Desjardins :

Achat | Relève | Intégration : Agence MAD, Salon Jean par Marie-Pier Tremblay et Sani Express inc.

Nouvelle entreprise : Entretien KRTB, Thaï Zone Rivière-du-Loup et Yoga Fleuve.

Innovation : Coco Latté, Element RH, Mélusine et Norva Véhicule d’Aventure.

Intrapreneur : Andréanne Martin| Simply for Life, Barbara St-Pierre Tanguay | Collège Notre-Dame et Caroline Lacombe | La Voûte.

Bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse du Fonds d’investissement jeunesse : Annie Bélanger | Les Produits Koohoony, Annabelle Dumais | Annabelle Dumais Services Financiers et Virginie Caron | Symbiote.

DESJARDINS, FIER PARTENAIRE

De nouveau cette année, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et Desjardins Entreprises renouvèlent leur partenariat visant à rendre hommage à ces jeunes entrepreneurs méritants chez qui l’engagement et la créativité contribuent à notre dynamisme louperivois.

Serge Ferrand, directeur général à la Caisse de Rivière-du-Loup, précise : «Avec ses 119 ans d’histoire, Desjardins constitue un partenaire de choix pour nos entreprises. Au fil du temps, nous avons eu le privilège d’accompagner de jeunes entrepreneurs qui ont su faire évoluer leur entreprise et notre région vers le succès et la prospérité. Le Gala des Chrysalides Desjardins constitue un tremplin exceptionnel qui permettra de les propulser vers la reconnaissance et les honneurs, et nous sommes fiers d’y contribuer.»

Vous pouvez réserver vos places dès maintenant pour assister à ce gala en téléphonant à la Jeune Chambre au 418 862-5243, poste 200, par courriel à [email protected] et directement sur le site web de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup.

Nous reconnaissons sur les photos les finalistes, de gauche à droite, en commençant par le haut : Virginie Caron de Symbiote, Barbara St-Pierre Tanguay du Collège Notre-Dame, Marie-Pier Tremblay du Salon Jean par Marie-Pier Tremblay, Émilie Boucher et Rachel Gagnon de Mélusine, Katy Sirois du Thaï Zone Rivière-du-Loup, Annie Bélanger des Produits Koohoony, Caroline Lacombe de La Voûte, Jérémy Bouchard de Sani Express inc., Martin Gagnon et Kathy Rioux de Norva Véhicule d’Aventure, Keven Boucher d’Entretien KRTB, Annabelle Dumais d’Annabelle Dumais Services Financiers, Andréanne Martin de Simply for Life, Marie-Amélie Dubé d’Agence MAD, Vanessa Element d’Element RH et Raphaëlle Coté-Dumas de Coco Latté. Absente sur la photo : Stéphanie Robert de Yoga Fleuve.