Le Cégep de Rivière-du-Loup présent aux Championnats provinciaux de badminton

Le Cégep de Rivière-du-Loup sera bien représenté lors des prochains Championnats provinciaux qui auront lieu à Montréal les 5 et 6 avril prochains. En effet, Samuel Rioux-Berrouard, Anthony Houde et David Bastille-Thériault porteront fièrement les couleurs des Portageurs en badminton mixte D1, catégorie individuelle.

En double masculin, Samuel Rioux-Berrouard et Anthony Houde, tous les deux originaires de Rivière-du-Loup, sont à leur deuxième participation aux Championnats provinciaux. Ils terminent leur tournoi de sélection au premier rang grâce à une fiche de huit victoires, dont la plus récente contre le Cégep de Sainte-Foy, et aucune défaite.

Finalement, dans la catégorie simple masculin, David Bastille-Thériault, originaire de Pohénégamook, termine ce même tournoi avec sept victoires et une défaite. En finale, il a terminé au troisième rang à la suite d’une victoire contre le Cégep de Lévis-Lauzon. Bastille-Thériault est à sa première participation aux Championnats provinciaux.