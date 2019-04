Entrave à l’intersection du boulevard Cartier et de la rue Léveillé

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que la circulation sera entravée à compter de lundi matin à l’intersection du boulevard Cartier et de la rue Léveillé. L’entrave permettra de changer les feux de circulation qui s’y trouvent, pour lesquels des pièces se faisaient attendre.

Afin de pallier la mise hors service de la signalisation automatisée, des arrêts obligatoires seront en place. Les travaux, qui devraient nécessiter quelques jours, comprennent notamment le changement d’une potence, des têtes, du cabinet et des feux eux-mêmes, en plus d’inclure une révision des séquences des feux.

En vue d’assurer la sécurité tant des travailleurs que des usagers de la route, une voie devra être entravée dans chacune des directions sur le boulevard Cartier. Un signaleur sera sur place lors des heures de pointe pour améliorer la fluidité, mais il faudra tout de même s’attendre à un ralentissement de circulation dans le secteur.

Par conséquent, il est recommandé aux citoyens de la ville et des environs de privilégier des voies de circulation alternatives : route 291 plutôt que 132 pour les véhicules arrivant des municipalités à l’est, notamment de Cacouna, et circulation via les rues des Plateaux et Beaubien pour les citoyens du secteur des Plateaux et des dernières rues du parc Cartier. Sinon, il serait avisé de prévoir quelques minutes additionnelles pour les déplacements dans le secteur.