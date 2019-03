Le Bas-Saint-Laurent, une région en appétit

Lors de l’assemblée générale annuelle des Saveurs du Bas-Saint-Laurent tenue le 27 mars s’est déroulé le dévoilement du nouveau site internet. La présidente, Nancy Bergeron, confirme que des reportages y seront publiés tous les mardis jusqu’à la fin du mois d’octobre.

En plus d’offrir une meilleure ergonomie de navigation à ses visiteurs et d’être désormais adapté à la téléphonie mobile, le site web permet maintenant une meilleure et plus large diffusion des reportages vidéos dans le cadre de sa campagne promotionnelle : «Une région en appétit !», à propos de la passion des artisans bioalimentaires.