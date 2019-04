Se laisser envoûter par le Témiscouata

La saison estivale est attendue avec impatience avec l’arrivée du soleil printanier. La MRC de Témiscouata vous invite à rêver en planifiant dès maintenant vos prochaines escapades. Une invitation à respirer le grand air, à bouger en pleine nature, à se reposer, à se régaler en plus de faire des découvertes et des rencontres passionnantes.

L’édition 2019 de la brochure touristique officielle du Témiscouata est maintenant disponible. Elle présente une diversité d’activités plein air de même que les attraits, les établissements de restauration et d’hébergement pour un séjour des plus agréables. Ce guide sera distribué en mai dans les Centres Infotouriste de Québec, Montréal et Dégelis, dans le réseau d’information touristique du Bas-Saint-Laurent, à l’Office de tourisme d’Edmundston, au nord du Maine, dans plusieurs entreprises du Témiscouata ainsi que dans les publi-sacs des résidents. Le guide a également été remis aux visiteurs lors du Salon vélo de Québec tenu du 1er au 3 mars.

Il est possible de le télécharger en ligne dans la section des publications disponibles. Une brochure en version anglaise sera aussi éditée sous peu afin de rejoindre la clientèle anglophone. Vous pouvez le consulter en ligne ou commander une version papier en remplissant le formulaire: www.tourismetemiscouata.qc.ca/vacances-quebec/commande-de-brochures.aspx

PROMOTION

La MRC de Témiscouata coordonne les actions de promotion de Tourisme Témiscouata qui regroupe une centaine de membres. «Nous investissons près de 70 000 $ chaque année pour faire valoir l’offre touristique de notre territoire», mentionne Guylaine Sirois, préfet. «Nous avons une visibilité sur plusieurs plateformes Internet, dans les médias électroniques, les médias imprimés, la radio et la télévision. Nous sommes également actifs sur les réseaux sociaux.» Le site www.tourismetemiscouata.com a connu une hausse d’achalandage considérable, les visites du site ayant littéralement triplé depuis huit ans avec près de 100 000 visites enregistrées en 2018. «Nous remercions tous nos partenaires et nos membres. Leur collaboration est essentielle pour le rayonnement de notre belle région», ajoute Mme Sirois.

CONCOURS

La 10e édition du concours annuel est maintenant en ligne. Les internautes courent la chance de remporter un séjour gastronomique d’une valeur de 500 $ à l’Auberge du Chemin Faisant de Témiscouata-sur-le-Lac, entreprise lauréate dans la catégorie tourisme lors du dernier Gala de l’Entreprise du Témiscouata. Ce forfait romantique pour deux personnes comprend une nuit d’hébergement en chambre de catégorie suite, le menu dégustation incluant huit services, l’apéritif ainsi que la table d’hôte viticole, le petit déjeuner table d’hôte du matin et l’accès au spa extérieur. Pour tenter sa chance, il suffit de s’inscrire d’ici le 5 décembre 2019 directement sur la page Facebook de Tourisme Témiscouata ou sur le site : www.tourismetemiscouata.qc.ca/concours.