Pacte pour la transition : conférence de Dominic Champagne à Rivière-du-Loup

Le Département des sciences du Cégep de Rivière-du-Loup recevra l’initiateur et porteur du Pacte pour la transition, Dominic Champagne, le jeudi 11 avril à 18 h 30, à l’Espace des Grands rendez-vous du Centre culturel Berger.

Initiative de l’enseignante en biologie Annie St-Gelais, cette conférence gratuite ouverte à toute la population sera animée par l’instigateur du Pacte qui discutera d’une foule de sujets entourant les enjeux environnementaux auxquels le Québec fait face.

«Nous manifestons notre ferme volonté de poser les gestes qui s’imposent pour protéger le monde dans lequel nous vivons et nous diriger vers un avenir sobre en carbone. Le Québec de demain passe par une transition écologique de notre économie, notamment par une transition énergétique. Avec les ressources physiques et humaines dont il dispose, avec son sens inné de la coopération et son génie d’innovation, le Québec peut et doit devenir un leader et une inspiration pour le monde entier», mentionne Dominic Champagne.

Plus de 500 artistes, scientifiques et dirigeants de différents secteurs appellent tous les Québécois à signer le Pacte pour la transition afin de «passer de la parole aux actes». Catherine Potvin, experte en changements climatiques, Normand Mousseau, expert en énergie, François Delorme, économiste, ainsi que plusieurs autres personnes ont collaboré avec Dominic Champagne à la rédaction de ce Pacte. Jusqu’à maintenant, plus de 265 000 personnes ont apposé leur signature.

Pour en apprendre plus, on peut consulter le site web du Pacte à l’adresse www.lepacte.ca.