Saint-Jean-de-Dieu salue l’arrivée de 76 nouveaux citoyens

«Les Nouveaux Arrivants s'installent à St-Jean-de-Dieu !» C’est en ces termes qu’on a salué, le 3 mars lors d’un brunch offert à la salle communautaire de l’Aréna municipal, l’arrivée de 76 nouveaux citoyens pour les années 2017 et 2018.

Animée par le directeur général de la municipalité, Daniel Dufour, cette cérémonie sympathique et fort courtoise s’est déroulée devant un parterre qui réunissait le maire de Sainte-Jean-de-Dieu, Alain Bélanger, le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, ainsi que les deux députés, Denis Tardif, nouvellement élu le 1er octobre dernier à l’Assemblée Nationale, et Guy Caron, qui siège à Ottawa.

Des 76 nouveaux arrivants, on en dénombre 19 de moins de 16 ans. «Cette cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants est une occasion idéale pour les nouveaux citoyens de prendre contact avec l'équipe municipale et les organismes sociocommunautaires. Cette activité riche en échanges aura permis de mieux connaître ces nouveaux arrivants afin de répondre à leurs besoins tant économiques que sociaux», soulignait M. Dufour.

Outre les certificats de citoyenneté remis à chaque nouvel arrivant présent pour l'événement, des certificats de «citoyen honoraire» ont été décernés aux députés Tardif et Caron pour leur action continue visant le rayonnement de Saint-Jean-de-Dieu.

«C'est un plaisir d'accueillir officiellement les nouveaux citoyens et citoyennes, expliquait le maire Alain Bélanger. Les gens qui s'installent à Saint-Jean-de-Dieu proviennent d'un peu partout au Québec : Repentigny, Rivière-du-Loup, Montréal, Rimouski, etc. Il fait bon de constater que ces gens le font en raison de notre belle qualité de vie, du faible coût de la vie et pour les grandes possibilités d'accéder à la propriété à faible coût. Il fait également bon de constater le retour à Saint-Jean-de-Dieu d'anciens résidents pour les mêmes raisons.»

Au cours de la cérémonie, on a fait tirer au bénéfice des nouveaux arrivants présents cinq paniers d’une valeur de 150 $ chacun monnayables dans les maisons d’affaires de Saint-de-Dieu.