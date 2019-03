Des élèves entrepreneurs soutenus par les Dragons du Témis

Le 21 février dernier, des élèves du Témiscouata ont été entendus par les Dragons du Témis au BeauLieu Culturel à Témiscouata-sur-le-Lac. Les membres de ces quatre jeunes entreprises ont ainsi reçu des conseils, de l’argent et de l’accompagnement de mentors qui les aideront à poursuivre leurs aventures entrepreneuriales.

Organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata, cette activité vise à développer l’entrepreneuriat chez les jeunes. Pour les écouter et les guider lors de cette sixième édition, on retrouvait les Dragons suivants : Nicolas Cervant Caron, directeur des ressources humaines chez Bégin & Bégin / Groupe NBG de même que président du Conseil des dirigeants d’entreprises du Témiscouata, Marie-Myriam Dumais Synnott, conseillère au développement local à la SADC de Témiscouata et Alex Nadeau Pelletier, propriétaire de Letraco.

LES PROJETS

Quatre équipes ont donc présenté leurs projets entrepreneuriaux aux trois Dragons. Les élèves du projet Les Équerres de la Vallée de l’École secondaire de la Vallée des Lacs à Squatec sont des passionnés par le travail du bois; ils ont décidé d’utiliser leur talent afin de contribuer positivement à leur milieu scolaire. Les membres du projet utilisent du bois recyclé afin d’en faire des créations, plus précisément des décorations et petits objets. C’est le Dragon Nicolas Cervant Caron qui leur a détaillé l’aide accordée : 300 $ pour l’achat d’outillage, une visite industrielle d’une usine de sciage de bois et de la matière première pour leur petite entreprise.

Le deuxième groupe a déjà attiré l’attention de la population. Il s’agit du projet Serre-Vie de l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. D’abord pour cultiver des légumes avec la participation des élèves, mais aussi pour les consommer et les transformer sur place, on a également partagé les récoltes avec la communauté. Les membres de cette équipe ont décidé de pousser le projet encore plus loin. Ils ont présenté un modèle de jardins verticaux conçus avec des matériaux recyclés; l’objectif étant de partir à Cuba afin d’enseigner, dans une communauté, une nouvelle pratique agricole accessible à tous. La Dragonne Marie-Myriam Dumais Synnott leur a mentionné qu’ils recevaient une bourse de 800 $ et de l’accompagnement de sa part.

La troisième équipe, pour le projet Le grand rassemblement d’improvisation de l’École secondaire de la Vallée des Lacs, a choisi d’organiser un évènement qui permettra à différents jeunes de développer leur talent sur scène. Ce groupe désire susciter l’intérêt pour les étudiants de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs à faire de l’improvisation et à démarrer une ligue. C’est au BeauLieu Culturel que pourront se déplacer les étudiants et vivre une journée stimulante offrant différentes formations. Le Dragon Alex Nadeau Pelletier leur a remis une bourse de 400 $ et réalisera de l’accompagnement technique.

La quatrième équipe, de l’École secondaire de Dégelis, a présenté le projet Productions Ados Média. Ces élèves ont utilisé la technologie et les médias pour développer une entreprise scolaire. Ces jeunes dynamiques proposent une couverture médiatique pour les entreprises de la région en offrant des services tels que des entrevues radiophoniques et la production de capsules vidéo. Les trois Dragons leur ont prodigué des conseils. Ils ont également reçu un montant de 500 $, un lot de cartes d’affaires et un disque dur. On leur a également indiqué la possibilité d’un contrat lors du prochain Gala de l’entreprise du Témiscouata.

COLLABORATION

Mélanie Bélanger, coordonnatrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata, a remercié les jeunes pour avoir présenté leurs beaux projets et les Dragons pour leur participation à cette sixième édition. «Ces projets se perpétuent dans le temps», a-t-elle souligné. De plus à travers leurs initiatives, les jeunes développent différentes qualités entrepreneuriales telles que la persévérance, la créativité, le leadership et l’esprit d’équipe.

Le Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata remercie ses partenaires dans les Dragons du Témis: Cascades emballage carton-caisses Cabano, le Conseil des dirigeants d’entreprises du Témiscouata (CDET), la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Témiscouata, le BeauLieu Culturel du Témiscouata, la MRC de Témiscouata, la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata et la Caisse Desjardins Transcontinental-Portage.