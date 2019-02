La Zone sans écran : troquez l’écran pour la relation

La Maison de la Famille des Basques, en collaboration avec COSMOSS Les Basques, est heureuse d’annoncer le lancement des Zones sans écran.

Les appareils électroniques prennent beaucoup de place dans la vie des familles lors des périodes de transition, notamment dans les salles d'attentes, au restaurant ou en voiture. Les intervenants de la Maison de la Famille ont réfléchi à un outil qui permettrait aux familles de profiter de ces moments pour échanger.

Pour ce faire, des affiches colorées et imagées, proposant différentes activités à faire pendant l’attente et qui ne nécessitent aucun matériel, seront distribuées dans différentes salles d’attente du territoire de la MRC des Basques. Le but de ces outils est de proposer une alternative ludique «sans écran» aux parents.

Toujours dans l’optique de favoriser les contacts entre les parents et leurs enfants, des jeux de cartes composés de quiz, de jeux de logique, d’une zone ados et de sujets de discussion à vivre en famille, seront aussi distribués dans les restaurants participants de la MRC des Basques. Des jeux format familial seront vendus aux familles et intervenants qui désirent s’en procurer un au coût modique de 5$ en prévente et 7$ par la suite.

Pour faire l’achat d’un jeu de cartes, communiquez avec la Maison de la Famille des Basques, au 418 851-2662 ou à [email protected]