Solidaires pour la persévérance scolaire des jeunes du Bas-Saint-Laurent

Plus de 120 partenaires et députés étaient réunis le 13 février au soir à l’Assemblée nationale dans un grand mouvement de solidarité pour la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes.

Le président de COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Gérald Beaudry, a pu s’entretenir sur les défis liés au parcours scolaire et la diplomation des jeunes bas-laurentiens avec le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx ainsi qu’avec les députés de la région.

La Démarche COSMOSS est établie depuis 15 ans au Bas-Saint-Laurent. Elle regroupe des organisations issues des réseaux de la santé et de l’éducation, du secteur municipal, de la petite enfance, de l’emploi et du milieu communautaire qui collaborent pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire et une intégration réussie au marché du travail.

Nous reconnaissons sur la photo : Gérald Beaudry, président de COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole national des Journées de la persévérance scolaire, Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata et Harold Lebel, député de Rimouski. Absente au moment de la photo : Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.