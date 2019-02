La Fromagerie des Basques appuie les personnes touchées par le cancer

Pour une troisième année, la Fromagerie des Basques appuie l’Association du cancer de l’Est du Québec. L’entreprise de Trois-Pistoles, renommée pour ses fromages, poursuit son engagement envers la cause en versant encore cette année 1 $ à l’organisme pour chaque sac de fromage en grains vendu (format de 2 kilogrammes).

Lise et Yves Pettigrew de même que toute l’équipe de direction de la Fromagerie des Basques étaient fiers d’annoncer le versement de 5 344 $ pour l’année 2018.

«Merci à notre clientèle de se mobiliser avec nous afin de continuer à offrir dans notre région les services indispensables de l’Association pour que nos êtres chers touchés par la maladie puissent être accompagnés dans ce qu’ils traversent pour se sentir mieux physiquement et psychologiquement», commente Vianney D’Amours, directeur des opérations.

Le produit, en vente à la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, est facilement identifiable grâce à l’ajout, sur l’emballage, d’une pastille aux couleurs de l’Association.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Daniel Bénéteau, président de l’Association du cancer de l’Est du Québec, Lise Pettigrew, secteur promotion et location - Fromagerie des Basques, Yves Pettigrew, directeur général - Fromagerie des Basques, Mona Chouinard, secteur administration - Fromagerie des Basques, Vianney D’Amours, direction des opérations et des finances - Fromagerie des Basques et Josée Fortin, directrice du financement de l’Association du cancer de l’Est du Québec.