Mathieu Rivest relèvera de nouveaux défis au Centre d’études collégiales de Montmagny

Le directeur général du Camp musical St-Alexandre Mathieu Rivest a pris la décision de relever de nouveaux défis et a accepté d’être le nouveau directeur par intérim du Centre d’études collégiales de Montmagny pendant quelques mois. Il occupait ses fonctions au Camp musical depuis 1998.

«Cela fait 25 ans que je vis les activités du Camp et que je me donne tout entier pour ce projet. C’était déjà prévu que je parte une partie de l’été en France avec l’Harmonie des Cascades de Beauport. Je prends une pause du camp jusqu’en septembre. Ça me permettra d’acquérir de nouvelles compétences que je ramènerai ensuite avec moi (…) C’était une belle opportunité de vivre une nouvelle expérience pendant quelques mois», explique Mathieu Rivest. Ce dernier assure qu’il restera tout de même impliqué avec le Camp musical St-Alexandre et qu'il y reviendra assurément.

Il ajoute que le programme de gestion de techniques de scène du Centre d’études collégiales de Montmagny pourra bénéficier de ses connaissances musicales. Mathieu Rivest quittera pendant quelques mois seulement le Camp musical St-Alexandre, mais il s’est auparavant assuré qu’il était entre bonnes mains. Mathieu Rivest enseigne au Cégep de La Pocatière depuis plus de 15 ans.