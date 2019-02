Départ de la directrice des loisirs à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac devra se trouver une nouvelle personne pour prendre en charge son service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Sa directrice actuelle, Valérie Tremblay, a décidé de quitter son poste en avril prochain en expliquant que le «climat de tension et de mécontentement» lui a fait perdre sa passion pour son travail.

«Après une longue et laborieuse réflexion, je constate aujourd’hui que les événements des dernières années m’ont affectée personnellement et que j’ai malheureusement perdu ma motivation [...] Bien que je sois tout à fait consciente que la vie au travail ne peut pas être "rose" tous les jours, il n’en demeure pas moins qu’elle occupe une grande place dans nos vies en général. Avec le temps, j’ai compris l’importance de se respecter dans nos choix de vie afin d’être heureux», a-t-elle écrit dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux, le 31 janvier en soirée.

Valérie Tremblay concède que Témiscouata-sur-le-Lac «vit des moments difficiles», mais elle estime que la ville peut se relever si les citoyens avancent ensemble. «[...] sachez que ça prend de durs moments pour apprécier les meilleurs et l’important, c’est d’y croire. Pour avoir collaboré avec plusieurs d’entre vous, je sais et je suis convaincue qu’une harmonie est toujours possible et qu’un jour tout ceci sera derrière nous.»

Elle ajoute : «Jusqu’à tout récemment, Témiscouata-sur-le-Lac était une ville attrayante où il faisait bon vivre. Il ne faut pas perdre cela de vue et il faut réagir pendant qu’il est encore temps.»

Dans sa lettre, Mme Tremblay ne manque finalement pas de remercier les collègues et les bénévoles avec qui elle a travaillé ces dernières années. Elle a mentionne avoir vécu des moments qu'elle n'oubliera jamais avec des gens qui contribuent au dynamisme de leur milieu.

La décision de Valérie Tremblay n'est pas sans rappeler celle de l'ancien maire Gilles Garon qui a démissionné de son poste en juin 2018.