Nouvel avertissement de neige pour le KRTB

Décidément, le KRTB ne semble pas s'être encore tiré d'affaire avec les tempêtes de neige. Environnement Canada a émis, ce dimanche avant-midi, un nouvel avertissement de neige pour le Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

De mardi soir à mercredi soir, on prévoit des accumulations totales de neige de 15 à 25 centimètres. Celles-ci s'ajouteront naturellement à toutes celles que la région a reçu depuis plusieurs semaines.

VISIBILITÉ RÉDUITE

Selon l'information fournie, cette tempête mettra les automobilistes à l'épreuve. Les vents forts combinés à la neige réduiront considérablement la visibilité dans la poudrerie sur certains secteurs. Il est donc recommander d'adapter la conduite aux conditions routières changeantes.

À la veille d’un changement climatique anticipé, les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Ces derniers peuvent consulter le site www.quebec511.info afin de vérifier l’état de la route qu’ils prévoient emprunter.

DÉNEIGER SA VOITURE

La Sûreté du Québec rappelle que les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige.

Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.