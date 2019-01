Exercice militaire à Saint-Mathieu-de-Rioux

Pas moins de 50 réservistes du régiment Les Fusiliers du St-Laurent participeront à l’exercice Tour Polaire dans le 3e rang Est de Saint-Mathieu-de-Rioux du 1 au 3 février.

L’exercice a pour but d’entraîner les militaires aux conditions hivernales et aux positions défensives. La population pourra observer des déplacements de véhicules militaires. De la munition à blanc sera utilisée lors de cet exercice. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de minimiser les impacts sur la population et l’environnement.

Le régiment Les Fusiliers du St-Laurent est une unité d’infanterie de la Force de réserve appartenant au 35e Groupe-brigade du Canada qui permet à près de 150 personnes de combiner un emploi militaire à temps partiel et une occupation civile à temps plein. Le quartier général de l’unité est situé à Rimouski et ses membres sont répartis dans trois manèges militaires situés à Matane, Rimouski et Rivière-du-Loup. Il est possible de commencer en tout temps les procédures pour joindre les rangs du régiment.