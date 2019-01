Ouverture du pont de glace de l'île Verte

La municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs informe la population que le pont de glace qui relie l’île Verte et l’héliport de Cacouna-ouest est maintenant ouvert à la circulation en motoneiges. Le pont est sécurisé par un balisage du tracé et une vérification quotidienne de l’épaisseur de la glace. La population peut prendre connaissance de l’état du pont de glace en composant le 418-898-3287.

Faire preuve de civisme

Les résidents de l’île sont heureux de rencontrer tous les visiteurs mais leur demande de faire preuve de civisme. Cela commence par le moyen de transport utilisé. Le pont de glace et les chemins de l’île sont adaptés pour la circulation en motoneiges. Les VTT et les pick-up brisent le pont et les chemins en créant des ornières qui rendent la circulation en motoneige dangereuse.

La vitesse doit aussi être contrôlée. Les chemins ne sont pas des pistes de drag. Il y a des gens qui y circulent à pieds ou en raquettes. Le chemin est sinueux et les forts vents créent des bancs de neige. À vitesse trop rapide, il peut se produire des embardées, des sorties de route.

Les commerces ouverts

Lors de votre visite à l’île, trois commerces sont ouverts pour accueillir les motoneigistes : Entre-deux-Marées (resto-bar), 4604, chemin de l’île, 418-898-2199, Café d’Alphé (bar), 6803, chemin de l’île, 418-898-2923, Café l’Échouerie (restaurant, réservation à l’avance) 7302, chemin de l’Île, 418-898-4065.