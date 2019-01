La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles présente son bilan

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles a tenu son assemblée générale annuelle. À cette occasion elle a présenté son bilan 2018. La saison touristique s’est terminée avec une augmentation de 6 % de son achalandage; notez que la journée du 7 juillet (tour cycliste) a permis d’accueillir plus de 1 000 personnes à l’église.

La saison a débuté le 24 juin pour se terminer le 4 septembre. Quelque 6 449 visiteurs se sont présentés à l’accueil, comparativement à 6 109 en 2017; de ce nombre 1 250 personnes ont assisté aux activités : Fête nationale, concert, piqueniques musicaux. Près de 200 personnes ont visité l’église en groupe (autobus ou scolaires) et 2 846 personnes ont payé pour utiliser les audioguides. Les autres sont venues principalement pour avoir des informations et/ou assister aux activités. La Corporation a remis à la Fabrique un montant de 2 846 $ représentant 1 $ par visite de l’église.

La Corporation a aussi organisé deux spectacles, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal le 23 juin et le groupe «The Tennessee Two», rencontre intime avec Johnny Cash. Les profits ont été partagés entre la Fabrique et la Corporation; un montant de 4 257 $ a donc été remis à la Fabrique pour ses activités. Au total la Corporation a versé 8 831 $ à la Fabrique; ce montant regroupe concerts, visites, location et pèlerins.

La Corporation a aussi présenté 4 piqueniques musicaux tenus dans le parc de l’église en juillet et aout; plus de 300 personnes y ont assisté. De plus la Corporation a été de nouveau en 2018, l’organisme porteur de la Fête nationale et a participé activement à son organisation. De nombreuses activités y ont été présentées dont un spectacle de Marie Libellule, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, un match d’improvisation et le tout s’est terminé par le spectacle des Junior Vintage.

On en profite pour inviter la population à participer à la loterie pastorale à Trois-Pistoles; le tirage se fera le 10 mars prochain. Des billets sont en vente à la Fabrique de Trois-Pistoles (418 851-1991) et 14 prix de 250 $ à 4 000 $ seront remis.