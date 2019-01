Jouer pour le plaisir et Ligne de Vie du Témiscouata

Du 9 au 17 février prochain, vous pourrez jouer aux quilles pour le plaisir et pour l’organisme Ligne de Vie du Témiscouata dans le cadre du 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay au Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac.

L’an dernier, le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay a permis de remettre une somme de 38 943 $ à l’organisme qui soutient les personnes en fin de vie ou atteintes d’un cancer. En 2019, le comité organisateur dépassera les 800 000 $ amassés jusqu’à maintenant pour l’organisme Ligne de Vie.

Cette année, le comité organisateur a jugé bon de majorer l’inscription à 25 $ afin de répondre aux besoins grandissants de Ligne de Vie du Témiscouata. En 2018, Ligne de Vie a enregistré 53 nouvelles demandes d’aide financière pour 106 dossiers actifs (trois ans), a prêté 18 lits qui sont installés à domicile pour des périodes allant de deux jours à plus d’un an, a pu compter sur 18 bénévoles pour de l’accompagnement au transport (11 malades pour 108 transports) et a réalisé 40 accompagnements en fin de vie dans quatre établissements. L’organisme soutient l’implication de plus de 80 bénévoles.

Pour la 26e édition, le comité organisateur a confié le rôle de porte-parole à Fernande Dupont Grondin et Annie Morneau. Mme Dupont Grondin a perdu son mari Claude Grondin en avril 2017. Mme Morneau est elle-même passée à travers un cancer.

On vous offre donc trois parties de quilles au cout de 25 $ par personne. Les inscriptions se font en téléphonant au Salon de Quilles Témis au 418-854-1360.