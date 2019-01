Un nouveau partenaire majeur pour les 15 ans du Salon de l’habitation et du plein air

L’organisation du Salon de l’habitation et du plein air est fière de dévoiler son nouveau partenaire majeur dans le cadre de la tenue de sa 15e édition. Une entente de trois ans a été signée avec l’entreprise locale Expert Maison. L’évènement qui se déroulera du 29 au 31 mars 2019 au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, sera dorénavant connu sous le nom de Salon de l’habitation et du plein air Expert Maison.

Après plus de 15 ans, l’équipe du Salon de l’habitation et du plein air croit encore à l’apport important de cet évènement d’envergure dans l’économie régionale. Selon les commentaires reçus lors de sondages de satisfaction, certains commerçants concluent entre 25 % et 30 % de leur chiffre d’affaires annuel en ventes durant l’évènement. Outre la centaine d’exposants qui contribue, chaque année, au succès du salon, la réussite d’un tel évènement prend tout son sens avec l’appui de partenaires majeurs comme Expert Maison, qui vient ajouter une plus-value à l’expérience des visiteurs.

Pour sa part, l’équipe d’Expert Maison croit fortement au développement de partenariats comme celui avec le Salon de l’habitation et du plein air. «Nous croyons que le salon est un lieu idéal pour serrer des mains, rencontrer des clients, tisser des liens et faire rayonner notre nouvelle image de marque. Bien implantée dans la région depuis 45 ans, Expert Maison est fière de promouvoir les avancées techniques de la préfabrication et de la construction, en plus de faire partie du développement économique et social de Rivière-du-Loup», mentionne Maxime Lemieux, directeur général chez Expert Maison.

Pour souligner le 15e anniversaire, le Salon a également signé un nouveau partenariat avec Club Piscine Super Fitness (Piscines Loudo) pour l’aménagement d’une toute nouvelle Zone extérieure (dans le stationnement du Centre Premier Tech) qui sera animée durant le weekend et qui réserve aux visiteurs une expérience de type «Tillgate». Côté plein air, l’organisation est fière de souligner la présence de la compagnie Hooké pour mettre à l’honneur les activités de plein air comme la pêche. D’autres nouveautés seront communiquées sous peu.

«C’est vraiment une belle vitrine pour nos entreprises et un évènement incontournable pour la population», affirme Amélie Dionne, promoteur du salon. «Aujourd’hui, les gens magasinent beaucoup sur Internet, mais pour des projets de construction, de rénovations ou de vacances et d’activités de plein air, les consommateurs préfèrent de loin rencontrer des experts et parler directement avec des entrepreneurs. Pour les gens qui viennent de l’extérieur, c’est aussi une occasion de pouvoir magasiner tout sous un même toit en retrouvant plusieurs commerces du domaine de l’habitation et du plein air réunis l’instant d’une fin de semaine. Sans compter les nombreuses promotions offertes par les exposants durant l’évènement», conclut Mme Dionne.