Bilan de chasse 2018 : 53 517 cerfs de Virginie récoltés

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publics les résultats préliminaires de chasse au cerf de Virginie, lesquels sont comparables à ceux de 2017.

La saison 2018 se traduit par une récolte totale de 53 517 cerfs réalisée par 138 400 chasseurs, portant le taux de succès de chasse au Québec (excluant l'île d'Anticosti) à 35 %, l'un des meilleurs des dix dernières années. La chasse à l'île d'Anticosti n'étant pas terminée, les statistiques finales seront disponibles à la fin du mois de janvier 2019. En 2017, 53 723 cerfs de Virginie ont été récoltés.

Bien que la récolte soit stable à l'échelle du Québec par rapport à 2017, on peut observer des variations entre les régions. Comme le climat influence grandement les populations de cerfs, on remarque une diminution dans les zones de chasse où l'hiver a été plus rigoureux que la moyenne, soit principalement celles les plus à l'est. À l'inverse, dans les zones où les conditions ont été plus clémentes, surtout au sud, la récolte se traduit par une augmentation ou une stabilité.

Les résultats par zone de chasse sont disponibles sur le site Web du Ministère.

NE PAS NOURRIR

Le Ministère rappelle aux citoyens et citoyennes de ne pas nourrir les cerfs, particulièrement en hiver, car cela peut engendrer plusieurs effets négatifs, tels qu'une augmentation du risque d'accidents routiers, une perte du comportement de migration saisonnière, une augmentation du risque de transmission de maladies et parasites ainsi qu'une hausse potentielle du braconnage.

Le Ministère tient à rassurer la population et affirme qu'il veille à l'aménagement et à la protection des ravages situés en terres publiques qui sont fréquentés par les cerfs de Virginie puisque la qualité de ces habitats est essentielle à la survie de l'animal.

Le cerf de Virginie est un animal sauvage qui fait partie du patrimoine naturel du Québec. Il en va de la responsabilité de tous de préserver la santé de l'espèce en évitant de nourrir et d'attirer les cerfs hors de leur milieu naturel.

