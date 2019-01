L’abstinence coulera à flots à la microbrasserie Aux Fous brassant

La sobriété sera à l’honneur aux Fous brassant de Rivière-du-Loup, alors que la microbrasserie sort des sentiers battus et mettra en opération quatre futs qui serviront des bières sans alcool à l’occasion du Défi 28 jours sans alcool. Chaque année, des milliers de Québécois embarquent dans ce mouvement et réduisent considérablement leur consommation au cours du mois de février.

«En tant qu’entreprise, nous avons une responsabilité sociale de faire de l’éducation et de la prévention concernant la consommation d’alcool. Nous avons une entente avec le réseau des microbrasseries et Éduc’Alcool mais nous voulions aller plus loin et mettre en place une initiative locale», explique le propriétaire de la microbrasserie Les Fous brassant de Rivière-du-Loup, Éric Viens.

La microbrasserie offrait déjà une bière sans alcool en fut et de la kombucha, entre autre, pour les consommateurs qui ne souhaitent pas boire d’alcool. Annick Bachand, qui fait aussi partie de l’équipe des Fous brassant avait déjà prévu de participer au Défi 28 jours sans alcool, par démarche personnelle. «Ça vient nous questionner sur notre propre consommation d’alcool. Il faut que ce soit plaisant pour les gens qui participent au Défi (…) Ils en parleront autour d’eux et ça élargira la portée de la prévention. J’en parlais aux clients et ça prend de la diversité pour rendre leur visite aussi festive, sans alcool», souligne-t-elle.

Les Fous brassant consacreront donc 4 de leurs 12 lignes de fut à des bières sans alcool, et offrira une quinzaine de produits aux clients qui souhaitent adhérer au Défi. L’équipe Les Fous brassant est d’ailleurs déjà formée sur le site web www.defi28jours.com. Les participants qui sont membres de l’équipe seront inscrits à une liste VIP et auront droit à quelques petits privilèges lors de leurs visites.

Il est possible de prendre part à différentes formes du Défi sans alcool au cours du mois de février, une initiative de la Fondation Jean Lapointe. Il est possible de tenter de relever le défi complet du 1er au 28 février, de prendre part au weekend sans alcool du vendredi au dimanche, ou encore à la semaine sans alcool du lundi au jeudi. Chaque participant inscrit fait un don de 28 $ à la Fondation.

Les fonds amassés par le défi permettent à la Fondation Jean Lapointe de prévenir les toxicomanies auprès de plus de 90 000 adolescents du Québec au cours de l’année 2018-2019 par l’entremise du programme APTE déployé dans plusieurs écoles du Québec. Un enfant de 13 ans sur quatre a déjà bu de l’alcool, ce chiffre monte à 83 % à l’âge de 17 ans.

En 2018, 2090 élèves du Bas-Saint-Laurent ont assisté aux ateliers de prévention au sujet des risques liés à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues.