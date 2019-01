Une heureuse période des Fêtes à l’Auberge la Clé des Champs

En effet, la période des Fêtes fut un gage de bonheur et de surprises auprès des clientèles de l’Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien vivant avec des limitations intellectuelles, physiques ou le spectre de l’autisme. Le seul centre ouvert à l’année dans tout l’Est du Québec permet aux familles d’accueil ou naturelles de bénéficier de périodes de repos.

L’équipe dynamique de moniteurs et monitrices était sur place pour offrir une programmation intéressante et créative. L’acquisition de matériel snoezelen grâce à l’implication financière de Centraide et des Médecins spécialistes du Québec a aidé énormément à renforcir la réalisation de jeux interactifs.

La période de séjours a débuté le 26 décembre pour se poursuivre jusqu’au 6 janvier. Pour la majorité du temps, l’auberge avait un taux d’occupation de 100 % pour un total de près de 350 nuitées. La clientèle provenait de toute la région du Bas-Saint-Laurent et de Québec.

Selon Alain Denis, président du conseil d’administration, «l’œuvre de l’auberge permet à nos clients de vivre une vie de groupe stimulante et essentielle à leur développement. De plus, notre établissement fête en 2019 sa 25e année d’opération. Que de bonheur fut semé au cours de toutes ces années et bravo à notre généreux personnel et nos bénévoles.»

Le directeur général de l’auberge, Pierre Bélanger, souligne également l’apport financier de plus de 25 généreux donateurs nommés «Les amis de l’auberge». «Sans eux, nous n’aurions pu améliorer de façon aussi tangible nos interactions avec la clientèle», a-t-il précisé.

«Nous tenons à remercier le milieu de la santé de même que les familles d’accueil et naturelles pour leur collaboration», a-t-il ajouté. Soulignons que l’Auberge la Clé des Champs reçoit durant treize fins de semaine des clients en périodes de répit et est gestionnaire de deux camps de jour l’été, l’un à Saint-Cyprien et l’autre à Rivière-du-Loup.