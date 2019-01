Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent informe la population du Témiscouata qu'il y aura découverture médicale en chirurgie à l'Hôpital Notre-Dame-du-Lac, du 3 janvier à 8 h au lundi 7 janvier 8 h.

Le CISSS tient à rassurer la population. Lors de chacune des découvertures médicales, tout est mis en oeuvre pour planifier des corridors de services dans les délais adéquats pour la population.

Ainsi, le client a, en tout temps, un accès à partir de son territoire, à un transfert si nécessaire et à du personnel qui peut l'accueillir et lui offrir des services sécuritaires et efficaces.