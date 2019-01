Plusieurs projets pour Trois-Pistoles en 2019

La Ville de Trois-Pistoles s’est donné des projections d’investissements de 13 419 950 $ dans le cadre de son programme triennal d’immobilisations. L'année 2019 sera d’ailleurs occupée alors que plusieurs projets sont prévus. Les investissements auront lieu notamment pour les rues, les loisirs et le département de sécurité incendie.

Ainsi, selon le maire Jean-Pierre Rioux, environ 200 000 $ seront consacrés à la préparation des plans et devis pour la réfection de la rue Notre-Dame Ouest. Des sommes sont également réservées pour la rue L'Italien (28 000 $) et pour la réfection d'un stationnement (40 000 $) de la rue Jean Rioux, près de l'église. «Normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir un ordre de grandeur de ce que ça va nous couter pour effectuer ce projet de réfection de la rue Notre-Dame Ouest», a mentionné M. Rioux.

Du côté des loisirs et de la culture, il sera notamment question de la construction (1re phase) d’un skatepark près du stade de baseball pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. «Il y a deux ans, un groupe de jeunes s'est présenté à l'hôtel de ville pour demander un skatepark. C'est un projet pour lequel on a voulu aller de l'avant.» Celui-ci sera accompagné d'une reconfiguration des aires de stationnement. D’autres montants seront aussi gardés pour aménager un bloc sanitaire au parc intergénérationnel (20 000 $) et pour des équipements au terrain de soccer (l'ajout de vestiaires, entre autres).

Parlant des infrastructures sportives, des décisions seront prises en 2019 concernant des travaux importants à prévoir à la fois à l'Aréna Bertrand-Lepage et la piscine municipale en 2020. Dans le premier cas, les efforts se concentreront autour de la dalle de béton, qui n'a toujours pas été rénovée, alors que pour la piscine, il s'agit surtout de restaurer l'enveloppe extérieure du bâtiment. À chaque endroit, les estimations sont de l’ordre de 250 000 $.

SERVICE INCENDIE

Le service de sécurité incendie de Trois-Pistoles ne sera pas non plus en reste, puisque l'achat de matériel d'intervention, d'un compresseur et d'outils de désincarcération est prévu. M. Rioux n'a pas non plus caché que la Ville souhaitait engager une 2e ressource pour appuyer le directeur incendie Pascal Rousseau dans ses tâches.

«Nous voulons prendre des ententes avec d'autres municipalités, comme Saint-Simon et Saint-Mathieu-de-Rioux, pour la sécurité incendie. Les discussions sont déjà entamées. Nous allons trouver une façon de faire équitable pour tous», a souligné le maire.

Enfin, le suivi du dossier de l'Héritage 1 sera fait. «Si le traversier ne va pas en cale sèche dès l'automne venu en 2019, nous aurons un problème pour son opération en 2020, alors nous avons suivre cela de près. Évidemment, le travail de fond va se faire par les gens de la Compagnie de navigation des Basques, mais comme entité municipale qui est actionnaire, nous avons un coup d'œil à donner.»

Parmi les autres investissements prévus au plan d'immobilisations en 2019, notons l'achat de véhicules pour les travaux publics (70 000 $), ainsi que l'achat d'équipements informatiques (10 000 $) et la mise à niveau du site Web de la Ville (25 000 $).

CENTRE DE CONGRÈS

Par ailleurs, le projet de Centre multifonctionnel et de congrès de Trois-Pistoles, lié à un développement hôtelier sur la route 132, avance très bien selon le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis. Impossible, toutefois, de connaître un échéancier précis pour le moment.

«Ce dossier-là progresse très bien. On a du chemin de fait, puisque nous avons obtenu le feu vert du ministère de l’Environnement, ce qui n’est pas simple. Il nous manque encore quelques détails à travailler avant que l’on puisse avancer des dates, dévoiler des chiffres et aller en appel d’offres, mais ça progresse», a fait savoir M. Denis, à la mi-décembre.

Plus tôt cet été, les maire de la MRC des Basques avaient donné leur appui à ce projet appelé «Espaces Basques». Rappelons qu’il va de paire avec le projet d’hôtel du promoteur David Duperron, évalué à plusieurs millions de dollars.