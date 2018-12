Rétrospective 2018, avril (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Incendie chez Sciage et Planage Rioux de Témiscouata-sur-le-Lac

Une quarantaine de pompiers de Témiscouata-sur-le-Lac, aidés des casernes de Dégelis et Saint-Eusèbe ont combattu un incendie chez Sciage et Planage Rioux de la rue de l’Église à Témiscouata-sur-le-Lac vers 5 h 30 le 14 avril. La partie du bâtiment où se trouvait la chaudière servant au séchoir est une perte totale.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/333792/incendie-chez-sciage-et-planage-rioux-de-temiscouata-sur-le-lac

Une compétition historique pour District Danza

Les groupes de danse de l’école District Danza de Rivière-du-Loup en ont mis plein la vue en avril dernier, lors d’une compétition organisée au Manoir Richelieu de Charlevoix. Collectivement, la troupe a obtenu sa meilleure performance depuis la création de l’école.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/333996/une-competition-historique-pour-district-danza

Un suspect rattrapé plus de 5 ans après le crime

En avril dernier, Sony-Yves Garneau, un homme âgé de 48 ans à la longue feuille de route judiciaire, a finalement été écroué en janvier dernier pour l’incendie criminel qui avait ravagé le 126, rue Témiscouata à Rivière-du-Loup en novembre 2012.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/334168/un-suspect-rattrape-plus-de-5-ans-apres-le-crime

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/335362/il-na-pas-seulement-brule-ma-maison-il-a-detruit-ma-vie

Trois Témiscouatains gagnent l’or au Championnat canadien de ballon sur glace

Le Témiscouata était très bien représenté, du 11 au 15 avril, dans le cadre du Championnat canadien de ballon sur glace organisé au Manitoba. L’équipe mixte qui a remporté l’or dans la classe Élite comptait sur Steve Plourde de Packington, Stéphane Malenfant de St-Louis-du-Ha! Ha! et Angélie Beaulieu de Dégelis parmi ses rangs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/334187/trois-temiscouatains-gagnent-lor-au-championnat-canadien-de-ballon-sur-glace

Du cannabis médical cultivé à Notre-Dame-des-Neiges

Les Basques pourraient être une terre fertile pour le cannabis thérapeutique. C’est ce que projette l’entreprise québécoise Agriculture Highland Growers qui a fait l’acquisition, en mars dernier, de l’ancienne usine Tembec à Notre-Dame-des-Neiges afin d’y cultiver une variété de chanvre médical.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/334403/du-cannabis-medical-cultive-a-notre-dame-des-neiges

La Facture fait un reportage percutant sur Le Couvent et La Villa des Basques

Le 24 avril sur les ondes de ICI Radio-Canada, l’équipe de La Facture a réalisé un reportage percutant sur les résidences de personnes âgées Le Couvent et La Villa des Basques de Trois-Pistoles, plus spécifiquement sur Michel Pelletier, présenté comme gestionnaire par plusieurs personnes et qui a eu dans le passé des problèmes avec la justice.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/334515/la-facture-fait-un-reportage-percutant-sur-le-couvent-et-la-villa-des-basques

Inauguration du Centre de rénovation BMR Dynaco de Rivière-du-Loup

En présence de ses principaux partenaires d’affaires, la division Rénovation de Groupe coopératif Dynaco a procédé à l’inauguration officielle de son centre de rénovation de Rivière-du-Loup dans le cadre d’un cocktail dinatoire le mercredi 25 avril dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/334646/inauguration-du-centre-de-renovation-bmr-dynaco-de-riviere-du-loup

Alcool au volant : un multirécidiviste est condamné pour une 7e fois

Le multirécidiviste en matière de conduite avec les facultés affaiblies, André Lévesque, était de passage au palais de justice de Rivière-du-Loup le jeudi 26 avril où il a été condamné par le juge Richard Côté à 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction de conduire qui s'applique à l'ensemble du Canada pour une période de quatre ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/334631/alcool-au-volant-un-multirecidiviste-est-condamne-pour-une-7e-fois

Décès de l'abbé Odilon Hudon

Les régions de Kamouraska et Rivière-du-Loup sont en deuil. L’abbé Odilon Hudon, bien connu comme étant le cofondateur du Camp Canawish de Rivière-Ouelle et curé de la paroisse Saint-Patrice pendant plusieurs années, est décédé le 25 avril à Québec. Il était âgé de 79 ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/334591/deces-de-labbe-odilon-hudon

Raphaële Lemieux triomphe à Brooklyn

Le nom de la cycliste Raphaële Lemieux n’est maintenant plus à faire dans le milieu des courses internationales à pignon fixe. L’athlète de Rivière-du-Loup a entamé le championnat Red Hook Criterium en force en remportant la première course de la série qui avait lieu à Brooklyn, le 28 avril.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/334935/raphaele-lemieux-triomphe-a-brooklyn