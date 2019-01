Un soutien du milieu pour Le Petit Marché d’Émilie de Saint-Marc-du-Lac-Long

Le Petit Marché d’Émilie de Saint-Marc-du-Lac-Long a ouvert ses portes le 1er septembre dernier. Relancé par Émile Lapointe-Ouellet, le commerce a bénéficié d’un soutien financier de 10 000 $ provenant de la Municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long via sa politique à l’installation de commerces de proximité ainsi que de 55 000 $ de la MRC de Témiscouata en prêts et subvention et de 44 000 $ de la SADC en prêts et subventions.

La réouverture de cette épicerie a nécessité des investissements totalisant près de 210 000 $. «Nous sommes heureux d’apporter notre soutien pour maintenir ce service de proximité essentiel pour la vitalité de la municipalité», a souligné Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «La SADC est fière de faire partie des partenaires de ce projet important pour les gens de Saint-Marc-du-lac-Long», a ajouté Serge Ouellet, directeur de la SADC.

Pour sa part, la Municipalité de Saint-Marc-du-Lac Long s’est doté le 3 décembre dernier d’une nouvelle politique portant sur l’installation de commerces de proximité. Saint-Marc-du-Lac-Long peut ainsi accorder une aide financière non remboursable aux personnes qui exploitent un commerce ou un service de proximité. Le programme instauré par la Municipalité est en vigueur jusqu’en 2023. Le total de l’aide financière est limité à 25 000 $ par année et est conditionnel à la disponibilité budgétaire de la municipalité.

«Nous sommes fiers en tant que Municipalité de contribuer à la relance de notre épicerie», a mentionné Marcel Dubé, maire de Saint-Marc-du-Lac-Long. «Nous souhaitions non seulement permettre à ce commerce de reprendre ses activités mais aussi l’aider à se rentabiliser et à créer des emplois. La propriétaire, Émilie, a fait preuve de ténacité et d’un grand dévouement. Nous espérons le retour du service postal dans son établissement qui lui assurera des revenus et de l’achalandage supplémentaires.»

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite: Fernand Poliquin (conseiller), Mélissa Bolduc (conseillère), Marcel Dubé (maire de Saint-Marc-du-Lac-Long), Olivier Houde-Lemay (SADC), Émilie Lapointe-Ouellet (propriétaire), Guylaine Sirois (préfet de la MRC de Témiscouata) et Sylvie Dumont (directrice générale de la Municipalité).