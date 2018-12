Travaux de forages à venir à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup avise la population que des forages en bordure de rue seront effectués ces prochains jours sur les rues Albert et Saint-Paul, de même que sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville Ouest.

De semblables forages sont effectués chaque année afin de planifier adéquatement des travaux éventuels, à court ou moyen terme. Les échantillons prélevés permettent entre autres de déterminer la nature et les caractéristiques des sols en place.

Les 6 et 7 décembre, une équipe s’affairera ainsi sur la rue Albert, entre les rues Saint-Henri et Fraserville. En début de semaine prochaine, probablement le mardi 11 décembre, l’équipe de dirigera ensuite vers la rue Saint-Paul, entre le boulevard Armand-Thériault et la rue Saint-Pierre. Dans les deux cas, la circulation s’y fera par alternance, avec la présence de signaleurs.

CARREFOUR GIRATOIRE

Le 12 décembre, des forages seront effectués sur le boulevard de l’Hôtel-de-Ville, à l’ouest de la rue Fraser, incluant le carrefour giratoire. Cette portion devrait nécessiter moins d’une demi-journée et sera réalisée hors des heures d’achalandage. À nouveau, des signaleurs guideront les automobilistes dans leurs déplacements. Il est possible que l’intervention nécessite un évitement du carrefour par les camions. Le cas échéant, une communication ultérieure les en informera, après finalisation des détails avec l’entrepreneur responsable des travaux. Après avoir conclu cette section, les foreurs reviendront finaliser la rue Saint-Paul, si nécessaire.

La Ville invite comme toujours les usagers de la route à redoubler de prudence lorsqu’ils apercevront des travailleurs en bordure de la voie, tout particulièrement lorsqu’ils s’affaireront dans le carrefour giratoire. Il est par ailleurs à noter que les dates demeurent sujettes à changement, selon les aléas de température.