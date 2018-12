Le budget de déneigement de la Ville de Rivière-du-Loup dépassé

Les chutes de neige de novembre ont eu leur impact sur les opérations de déneigement dans la région. Les prévisions budgétaires pour l’enlèvement de la neige de la Ville de Rivière-du-Loup du 1er janvier 2018 au 31 décembre étaient déjà dépassées en date du 29 novembre, alors que les responsables calculent déjà une dépense supplémentaire de 375 000$, sur un budget global de 2,6 M$.

Le nombre de sorties des déneigeuses est calculé annuellement en fonction de la moyenne des sorties des trois dernières années. «Je m’attends à ce que la quantité de précipitations prévues augmente de manière significative lors de la prochaine révision que nous calculons à tous les 10 ans», explique le directeur du Service des travaux publics, Gérald Tremblay. Il est impossible de prévoir les précipitations qui tomberont sur la région d’ici le 31 décembre. La moyenne des précipitations des 10 dernières années calculée par la Ville en vue des opérations de déneigement est d’environ 320 cm.

D’après M. Tremblay, il ne serait pas impossible d’atteindre un dépassement de l’ordre du demi-million de dollars pour l’année en cours. «On ne lésine pas avec les chutes de neige et on sort lorsqu’il y a une accumulation de précipitations pour que ce soit sécuritaire», explique M. Tremblay. Dès que la neige atteint une accumulation de cinq à dix centimètres, les véhicules de déneigement se mettent à l’œuvre partout dans la ville de Rivière-du-Loup. Lors de chutes de neige moins importantes, la priorité est accordée au centre-ville et aux artères principales.

«C’est plutôt rare qu’on doive ramasser de la neige en novembre, normalement ça va plus à la mi-décembre. Nous avons déjà effectué deux sorties en novembre, c’est tôt et très exceptionnel», complète Gérald Tremblay. Le budget global d’enlèvement de la neige de la Ville de Rivière-du-Loup est de 2,6 M$. Il comprend notamment les contrats de déneigement, le soufflage, le dégagement des trottoirs, le transport de la neige, l’opération du site, les salaires des employés et la gestion des équipes sur le terrain.