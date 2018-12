Des tricots pour les paniers de Noël

Les tricoteuses du Centre-Femmes du Grand-Portage remettaient leurs créations pour les paniers de Noël, le 28 novembre au matin. C’est à l’initiative de ce groupe de femmes qu’est venue l’idée de remettre les tricots confectionnés à des personnes qui en ont besoin.

«Nous sommes heureuses de donner pour cette cause», mentionne l’une d’entre elles. Ce groupe de tricoteuses se réunit tous les mardis matin au Centre-Femmes du Grand-Portage afin de réaliser mitaines, tuques, bandeaux, foulards, pantoufles et caches-cou.

«Par ces créations de tricots fabriqués ici même au Centre, les femmes développent beaucoup de fierté, ce qui est très bénéfique pour l’estime de soi. De plus, étant une activité rassembleuse, le sentiment d’appartenance des participantes à l’organisme est accentué et elles développent de la solidarité entre elles», selon Améli Beaulieu, coordonnatrice au Centre-Femmes du Grand-Portage. Ces femmes comptent poursuivre leurs rencontres de tricot en 2019 et redonner pour cette cause l’an prochain.

Le Centre-Femmes du Grand-Portage vise l’éducation, la sensibilisation, la prévention de la violence et l’information en matière de condition féminine. C’est un lieu d’appartenance où les femmes se regroupent et se donnent ensemble les moyens de conquérir leur autonomie, et ce, selon les besoins de chacune.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Améli Beaulieu, coordonnatrice du Centre-Femmes du Grand-Portage, Marise Lebel, Catherine Thibodeau, Jocelyne Lapointe, Cécile Drapeau, Micheline Veilleux et Julie Gendron, organisatrice communautaire du CISSS du Bas-Saint-Laurent.