ASTER sollicite l’aide de tous pour développer un nouveau service à distance pour les écoles

La Station scientifique ASTER demande votre aide pour lui permettre d’avoir l’accès à une vitesse de connexion suffisante pour son projet de vidéoconférence en milieu scolaire. Les gens sont invités à contribuer d’ici le 8 décembre prochain par le biais de la plateforme de socio-financement La Ruche Bas-Saint-Laurent.

Le projet de vidéoconférence vise à offrir aux écoles l’accès à une ressource d’ASTER et ce, au moment qui leur convient. Ce projet répondra à différentes demandes reçues à la station scientifique et qui ne peuvent être répondues faute d’équipements adéquats.

«De plus en plus, nous observons une mouvance des demandes vers des activités instantanées. Aussi, nous étirons notre rayon d’action bien au-delà de la région. Les technologies numériques nous permettent de rejoindre les gens de régions éloignées ou des autres provinces canadiennes. C’est une manière de garder le contact avec ces gens pour planifier des tournées par la suite», explique le directeur d’ASTER, Stéphane Madore.

Pour faire de ce projet une réalité, ASTER a besoin de 5 000 $ pour mettre à niveau sa tour de transmission et pour équiper la salle prévue pour ses vidéoconférences. Pour un organisme qui vulgarise et travaille avec les sciences et les technologies, ces investissements sont indispensables pour rester à l’avant-garde en attendant d’avoir un accès aux services haute vitesse sur l’ensemble du territoire québécois.

Les contributeurs peuvent entre autres obtenir leur billet pour l’année touristique 2019 chez ASTER, recevoir un pendentif issu d’une météorite, acheter une étoile et même avoir une animation privée pour l’observatoire ou encore dans son planétarium portable. Les personnes intéressées peuvent se rendre à l’adresse suivante pour consulter le projet et y contribuer : https://laruchequebec.com/projet/animations-educatives-distance-chez-aster-5097/. ASTER a recueilli jusqu’ici presque le tiers de la somme voulue et plusieurs collaborateurs devraient prochainement se joindre à ce projet.

ASTER opère l’Observatoire du Témiscouata, interprète l’astronomie et les sciences avec son exposition interactive et développe une foule d’activités éducatives pour les jeunes du Québec, du Canada et des États-Unis.